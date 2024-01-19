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الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالاعدام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين . 
في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام  فى إحدى القضايا.
وضبط ( مسئول بمجلس إدارة أحد الشركات - مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 8 سنوات وكفالات مالية فى (18) قضية "تبديد".
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جهود قطاع الامن العام بالإعدام مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام