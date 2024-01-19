واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين .
في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى إحدى القضايا.
وضبط ( مسئول بمجلس إدارة أحد الشركات - مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 8 سنوات وكفالات مالية فى (18) قضية "تبديد".
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالاعدام
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين .
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين .