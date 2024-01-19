الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالاعدام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين .

في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى إحدى القضايا.

وضبط ( مسئول بمجلس إدارة أحد الشركات - مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 8 سنوات وكفالات مالية فى (18) قضية "تبديد".

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

