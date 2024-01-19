خبير معلومات: الذكاء الاصطناعي يوفر 140 مليون وظيفة جديدة

أكد أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي يساعد البشر في الأعمال، وبالتالي مع مرور الوقت سيوفر 140 مليون وظيفة جديدة؛ فيما يوجد 120 مليون وظيفة سوف تنتهي وتستبدل، موضحا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه التغلب على صانعه ولكنه يساعد البشر وبالتالي يكون العمل جنبا إلى جنب.

وأوضح طارق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، على فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن مصر ستكون من البلدان الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة التحول الرقمي والذي يحتاج وقت كبيرا في البلاد، حيث تحدث رقمنة كاملة للمؤسسات والنيابات العامة والحكومات وغيره عبر مراحل وخطوات كبيرة.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التحولات الرقمية بشكل صحيح جدا حتى نصل الى مرحلة عدم استخدام المعاملات الورقية بحلول عام 2030.