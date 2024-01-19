وكيل "صحة دمياط": إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بـ145 مليون جنيه خلال 2024

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه تم إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بـ 145 مليون خلال عام 2023 المنقضي.

وقالت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة نفقة الدولة بمديرية الصحة انه اجمالى عدد القرارات التي تم اصدارها للعلاج على نفقة الدولة على مستوى المحافظة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023 هى (67275) قرار بإجمالي مبلغ 145 مليون جنيه موزعة حيث يبلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 46322 قرار خارجي ويبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 5183 قرار كلي كما يبلغ إجمالي عدد قرارات العناية بنفقة الدولة 9950 قرار عناية.

كما يبلغ إجمالي عدد قرارات الداخلي بنفقة الدولة 11086 قرار داخلي ويبلغ إجمالي عدد حالات بدل انتقال الغسيل الكلوي بنفقة الدولة 734 حاله ويبلغ عدد قرارات حقنه ال (Rh) 938 حقنه و يبلغ إجمالي عدد الشكاوي المتعلقة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة وحلها 733 شكوى.

كما تم عمل مناظرات بالفيديو كونفرانس مع المجالس الطبية لعدد 816 حاله اضافة الي ذلك تم المرور 35 مرة على المستشفيات لمتابعة اقسام العلاج على نفقة الدولة بها .

وتم أيضًا إقامة 6 دورات تدريبية للصيادلة و الاداريين العاملين بالعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات.

‎وقامت إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارت بعمل حملات على المنشات الغذائية عالية الخطورة والاماكن التى تخدم التجمعات وذلك لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك وكان ذلك على النحو التالي

‎عدد المنشات التى تم المرور عليها 100منشاة عدد المنشآت التى تدار بدون ترخيص 65منشاة منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة 4 عدد محاضر الجنح التى تم تحريرها 150 محضر

‎ تم ضبط 520 كيلو مكرونة منتهية الصلاحية.