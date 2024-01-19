كوريا الشمالية تعلن عن اختبارها لنظام أسلحة نووية تحت الماء

كشفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، أن الجيش الكوري الشمالي قام بتجارب لنظام أسلحة نووية تحت الماء، مضيفة أن تلك الاختبارات قام بها الجيش ردًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا.

وأمس الخميس، أعربت وزارة الخارجية اليابانية عن قلقها العميق نتيجة نقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا في الوقت الذي يزداد فيه الشراكة العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية.

يذكر أن، الجيش الكوري الجنوبي، أعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع اليابان وأمريكا، لزيادة القدرات الرادعة لدى الثلاث دول لتكون جاهزة لأي تهديد نووي من كوريا الشمالية.