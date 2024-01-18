كأس ملك إسبانيا.. تشكيل برشلونة لمواجهة سالامنكا في دور الـ16

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سالامنكا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل فريق برشلونة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره سالامنكا بملعب مونيسيبال رينا صوفيا، وينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم البلوجرانا، الشاب مارك جويو، رفقة فيران توريس وجواو فيليكس، حيث يجلس البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة لمواجهة سالامنكا

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: فيران توريس - مارك جويو - جواو فيليكس.