بني سويف: استلام 8 أطنان من السلع الجافة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بالإشراف على استلام 8 طن من السلعة الجافة، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية.

وخلال زيارته لمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف، تابع السكرتير العام المساعد أعمال التعبئة والتغليف لتلك السلع الجافة، تمهيدًا لأعمال التوزيع على الفئات المستحقة من الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احيتاجاُ، وتحت إشراف وبالتعاون بين التضامن والأوقاف ووفق قواعدة البيانات المسجلة بالوزارة للحالات المستفيدة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة كل من: الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، ومسؤولى فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف.