سفير مصر في الإمارات يزور بعثة الزمالك بفندق إقامتها

حرص شريف عيسي سفير مصر في الإمارات، على زيارة بعثة الزمالك عقب وصولهم للإمارات.

وتمني السفير المصري التوفيق للاعبي الزمالك والجهاز الفني خلال مشاركتهم بالبطولات الودية في الأيام المقبلة.

ووصلت بعثة فريق الزمالك، ظهر اليوم الخميس، إلي الإمارات العربية المتحدة، استعداداً للانتظام في معسكر إعداد يتخلله المشاركة في بطولتين وديتين.

وتضم بعثة الزمالك التي سافرت كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.