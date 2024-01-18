"الزراعة" تبدأ استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.. استيراد 154 الف رأس عجول.. وخطة لزيادة أعداد الحيوانات المحسنة

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال الحفاظ على مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

ووافقت وزارة الزراعه على استيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافه إلى 120 ألف رأس عجول للتربيه والتسمين وذلك من مناشئ متعددة.

وهذه الاعداد وبالاضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد وبالإضافة إلى إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو، وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه من خلال القرارات التى إتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2023 كان لها نتائج إيجابية من حيث توفير الأعداد المناسبة لإحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب إستيرادها من الخارج لتغطية الإحتياجات من اللحوم الحمراء خلال عام 2023، وذلك دون حدوث أى نقص فى الإحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التى شهدتها العالم

"الصياد" أكد على توجيهات وزير الزراعة باعطاء الفرصة الكافية للشركات لتوفير إحتياجات شهر رمضان والعيدين وللعمل على إستقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

وحفاظا على الثروة الحيوانية المصرية، بحث الدكتورعادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مع الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني والدكتور ماجد عبد الهادي والدكتور أحمد عبد الخالق وكيلا المعهد الاستخدام الأمثل للمساحات الشاغرة بالمحطات التابعة للمعهد وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال عبدالعظيم: “إن معهد بحوث الإنتاج الحيواني يمتلك 12محطة بحثية بالإضافة للمركز الدولي للتلقيح الاصطناعي بسخا ومركز أبحاث ودراسات الابل بمطروح وتخدم محطات المعهد المربين بمعظم محافظات الجمهورية".

وأضاف أن المعهد وضع خطة لتحويل المحطات الى محطات تخصصية؛ إذ خصص 3 محطات لتربية و تحسين الجاموس المصري بمحلة موسى بمحافظة كفر الشيخ و السرو بمحافظة دمياط و الجميزة بمحافظة الغربية. كما خصص 4 محطات لتربية وتحسين الابقاربسخا والقرضا بمحافظة كفر الشيخ والسرو بمحافظة دمياط وسدس بمحافظة بنى سويف و6 محطات لتربية وتحسين الأغنام والماعز بسخا والقرضا بمحافظة كفر الشيخ والسرو بمحافظة دمياط وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية و سدس بمحافظة بنى سويف و ملوي بمحافظة المنيا. وأيضًا 8 محطات لتربية الدواجن وهي: “سخا، السرو، الفيوم، الجميزة، برج العرب، ملوي بالإضافة لمحطة أنشاص بمحافظة الشرقية والصبحية بمحافظة الإسكندرية”.

وتابع أنه يتبع المعهد أيضًا محطة متخصصة في الطيور الرومية بمحلة موسى بكفر الشيخ ومحطة لتربية الطيور المائية (البط و الاوز) بالسرو بدمياط بالاضافة لـ7 محطات لتربية الارانب بسخا والسرو والصبحية وبرج العرب و سدس و أنشاص و الجميزة.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز الدولي للتلقيح الاصطناعي في سخا بكفر الشيخ يقوم بإنتاج جرعات السائل المنوي سلالات الابقار العالمية و سلالات الجاموس المصري والإيطالي و التي ستصل هذا العام الى 250 الف جرعة و من المنتظر ان تصل العام القادم الى 500 الف جرعة ويهدف المعهد للوصول الى مليون جرعة سنويا.

كما سيقوم المركز قريبًا بإنتاج جرعات السائل المنوي من سلالات الأغنام و الماعز العالمية والمحلية عالية الإنتاج و المرغوبة من المربين و يقوم المركز بتوزيع جرعات السائل المنوي على معظم محافظات الجمهورية بنسب خصوبة تزيد عن 80%.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني: “إن المعهد يركز في الآونة الأخيرة على الاستثمار مع القطاع الخاص في قطاعات الابقار والجاموس والدواجن والتي أظهرت نتائجها الأولية تحسن كبير في إنتاجية قطعان الابقار والجاموس من الالبان بالإضافة لتحسن الحالة الجسمانية و التناسلية للقطعان، ويسعى المعهد لزيادة الاستثمارات في بقية القطاعات للوصول بالمحطات للطاقة الإنتاجية القصوى بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة اعداد الحيوانات المحسنة وراثيا لتوزيعها على المربين بهدف نشر التراكيب الوراثية المحسنة والتي تنعكس على الناتج القومي من اللحوم الحمراء و البيضاء و البيض والالبان”.