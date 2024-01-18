انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محول كهرباء بأطفيح

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محول كهرباء بقرية الكداية التابعة لمركز اطفيح، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات حول الواقعة.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بقرية الكداية.

وعلى الفوردفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه للقطاع، تبين بالفحص نشوب حريق بمحول كهرباء، وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.