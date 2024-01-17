أمم أفريقيا 2023.. منتخب المغرب يكشر عن أنيابه ويكتسح تنزانيا

اكتسح منتخب المغرب، اليوم الأربعاء، نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق الانتصار في بداية مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ليكشر عن أنيابه ويوجه رسالة قوية لخصومه، بعدما حقق إنجاز مونديال 2022 باحتلال المركز الرابع.

افتتح رومان سايس التهديف لصالح المنتخب المغربي بهدف في الدقيقة 30، بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله حكيم زياش، التي تصدى لها حارس منتخب تنزانيا، وارتدت لقائد أسود الأطلس ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

وأضاف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد جملة تكتيكية مع زميله أمين عدلي، قبل أن يسجل المهاجم يوسف النصيري الهدف الثالث في الدقيقة 80 من تمريرة من الظهير الأيمن أشرف حكيمي.

وبهذا الفوز، احتل منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 3 نقاط، وذلك قبل مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا بعد قليل.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.