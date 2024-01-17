أمم أفريقيا 2023.. أوناحي والنصيري يسجلان لمنتخب المغرب أمام تنزانيا.. فيديو

تقدم منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

افتتح رومان سايس التهديف لصالح المنتخب المغربي بهدف في الدقيقة 30، بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله حكيم زياش، التي تصدى لها حارس منتخب تنزانيا، وارتدت لقائد أسود الأطلس ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

وأضاف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد جملة تكتيكية مع زميله أمين عدلي، قبل أن يسجل المهاجم يوسف النصيري الهدف الثالث في الدقيقة 80 من تمريرة من الظهير الأيمن أشرف حكيمي.