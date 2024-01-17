ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. أوناحي والنصيري يسجلان لمنتخب المغرب أمام تنزانيا.. فيديو

منتخب المغرب
منتخب المغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

افتتح رومان سايس التهديف لصالح المنتخب المغربي بهدف في الدقيقة 30، بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله حكيم زياش، التي تصدى لها حارس منتخب تنزانيا، وارتدت لقائد أسود الأطلس ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

وأضاف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد جملة تكتيكية مع زميله أمين عدلي، قبل أن يسجل المهاجم يوسف النصيري الهدف الثالث في الدقيقة 80 من تمريرة من الظهير الأيمن أشرف حكيمي.

 

منتخب المغرب تنزانيا أمم أفريقيا 2023 كأس أمم أفريقيا مباراة المغرب وتنزانيا