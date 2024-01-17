أمم أفريقيا 2023.. منتخب المغرب يتقدم على تنزانيا بالشوط الأول

تقدم منتخب المغرب على نظيره التنزاني بهدف للا شيء، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وأحرز رومان سايس هدف تقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 30، بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله حكيم زياش، التي تصدى لها حارس منتخب تنزانيا، وارتدت لقائد أسود الأطلس ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

وبدأ منتخب المغرب، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – رومان سايس – محمد الشيبي

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي

وفي الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – عبد الصمد الزلزولي.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.