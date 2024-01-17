كواليس موافقة فيوتشر على بيع ناصر ماهر للزمالك في الميركاتو الشتوي

وافقت إدارة نادي فيوتشر، على بيع نجم الفريق ناصر ماهر، إلي صفوف الزمالك، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير.

وقال مصدر بنادي فيوتشر لـ"البوابة نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن ناصر ماهر سيرحل للزمالك في عقد يمتد لمدة 3 مواسم، في مقابل حصول فيوتشر على خدمات عمرو السيسي لاعب الزمالك في صفقة بيع نهائي، والحصول على لاعبين من شباب الزمالك على سبيل الإعارة لموسمين.

ومن المقرر أن يعلن الناديين رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة عن تفاصيل الصفقة التبادلية وينضم كل لاعب لتدريبات فريقه الجديد.

ويخطط مجلس إدارة الزمالك لضم صفقات سوبر لفريق الكرة الأول بالزمالك في الفترة المقبلة من أجل عودة الفريق الأبيض لمنصات التتويج مرة أخري بعد خسارته لجميع الألقاب بالموسم الماضي محليا وفي أفريقيا.