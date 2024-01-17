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الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كواليس موافقة فيوتشر على بيع ناصر ماهر للزمالك في الميركاتو الشتوي

ناصر ماهر نجم فيوتشر
ناصر ماهر نجم فيوتشر
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وافقت إدارة نادي فيوتشر، على بيع نجم الفريق ناصر ماهر، إلي صفوف الزمالك، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير.

وقال مصدر بنادي فيوتشر لـ"البوابة نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن ناصر ماهر سيرحل للزمالك في عقد يمتد لمدة 3 مواسم، في مقابل حصول فيوتشر على خدمات عمرو السيسي لاعب الزمالك في صفقة بيع نهائي، والحصول على لاعبين من شباب الزمالك على سبيل الإعارة لموسمين. 

ومن المقرر أن يعلن الناديين  رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة عن تفاصيل الصفقة التبادلية وينضم كل لاعب لتدريبات فريقه الجديد. 

ويخطط مجلس إدارة الزمالك لضم صفقات سوبر لفريق الكرة الأول بالزمالك في الفترة المقبلة من أجل عودة الفريق الأبيض لمنصات التتويج مرة أخري بعد خسارته لجميع الألقاب بالموسم الماضي محليا وفي أفريقيا. 

فيوتشر ناصر ماهر الزمالك عمرو السيسي أيمن مصطفى