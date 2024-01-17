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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة نظافة لجمع المخلفات بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على التعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص، وهو ما يعد بشرى سارة لأبناء شبرا الخيمة والخصوص وذلك لإحداث طفرة في قطاع النظافة.

يشار إلى أن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد قام بالعديد من التنسيقات خلال الفترة الماضية في سبيل تحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة بالمحافظة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ونقل المخلفات، وبالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمناطق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة – حي غرب شبرا الخيمة – مدينة الخصوص. 

حيث يشكل المتولد اليومي من المخلفات بالمنطقة الجنوبية بالمحافظة (حي شرق شبرا الخيمة – حي غرب شبرا الخيمة – مدينة الخصوص) أكثر من 40% من المتولد اليومي من المخلفات بالمحافظة، وذلك نظرًا للكثافة السكانية العالية بتلك المنطقة حيث يبلغ التعداد السكاني بتلك المنطقة (1.752.333 مليون نسمة ) وهي تعادل 29% من التعداد السكاني للمحافظة.

وتلك المنطقة المستهدفة تعد المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية بنطاق المحافظة، كما يصل متوسط المتولد اليومي من المخلفات بها إلى 1500 طن/يوم، ومن شأن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ورفع ونقل المخلفات بتلك المنطقة المستهدفة تحقيق حالة من الرضاء الشعبي لدى قاطنيها.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في العمل فور نهو إجراءات التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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