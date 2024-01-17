رئيس جامعة العريش يتابع تجهيزات افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية(Creativa)

تابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش أعمال تجهيزات إنشاء فرع مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) بجامعة العريش، مشيرًا سيادته إلى أن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" داخل جامعة العريش؛ بهدف تنمية مهارات طلاب وخريجى الجامعة وشباب محافظة شمال سيناء، وتأهيلهم لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي ذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة آخر مستجدات التجهيزات والاستعدادات الجارية لافتتاح فرع المركز في ضوء التعاون البناء بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش في ذلك الشأن، ووفقًا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق التنمية الشاملة لسيناء الحبيبة.

وفى هذا السياق، تم الانتهاء من تجهيز كافة أعمال الشبكات الداخلية والكهرباء والتيار الخفيف بالمركز، وكذلك الانتهاء من توصيل واختبار كابل الانترنت المغذى للمقر، ويتم حاليًا الانتهاء من اعمال الدهانات والتشطيبات.

وأشار رئيس الجامعة إلى وصول جزء كبير من أثاث فرش المقر تمهيدًا لتجهيز قاعاته المختلفة، حيث يتم تجهيز الفرع بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية اللازمة للتدريب وخدمة أهل سيناء ومنتسبي الجامعة.

وأشاد الدكتور حسن الدمرداش بأهمية المركز لأنه يتيح الفرصة لتوفير التدريب العملي لطلاب شمال سيناء لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية، ودعم الإبداع وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، وتوفير الخدمات الرقمية التي تحتاجها المحافظة، وما لذلك من انعكاسات على خدمة أهالي سيناء، مشيرًا إلى أن تجربة مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات تعُد من التجارب الناجحة والبناءة وتُعد تنفيذًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة؛ ولما لها من تأثير واضح وملموس في رفع القدرات الرقمية لطلاب الجامعات، وتقديم استشارات مهنية وتقنية للطلاب والخريجين.

