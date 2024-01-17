سكرتير عام مساعد بني سويف يناقش موقف تحصيل الإيرادات العامة المستحقة للوحدات المحلية

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعاً بأعضاء لجنة متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية لتعظيم الموارد ،في حضور كل من هبة طه مدير مركز معلومات واتخاذ القرار بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإيرادات، الشؤون المالية والقانونية وبعض التنفيذيين المختصين بإدارات المحافظة والوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الشهري لتحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب التحصيل، والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة "كل مركز على حدة"، وذلك لتعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، حيث تبين وجود تحسن في نسب التحصيل خلال الفترة الحالية

وأشار السكرتير المساعد إلى تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة وتعزيز دور أقسام الإيرادات، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن تحديث حصر وحدات الإسكان الاقتصادي المغلقة "منذ فترة"، لسرعة تحصيل القيم الإيجارية المستحقة عليهم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لازمة في هذا الصدد