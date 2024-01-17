بعد وصول البطاقة الدولية.. الأهلي ينجح في قيد الفلسطيني وسام أبو علي بالقائمة الأفريقية

نجح مسئولو النادي الأهلي في قيد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بقائمة الأهلي الأفريقية خلال الساعات الماضية استعدادا لاستكمال مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت البطاقة الدولية للاعب الفلسطيني وسام أبو علي من نادي سيريوس السويدي وتم قيد اللاعب محليًا قبل أن يتم اضافته في القائمة الأفريقية للفريق الأحمر في حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا الذي توج به الأهلي للمرة 11في تاريخه .

ويؤدي وسام أبو علي التدريبات الجماعية مع الأهلي منذ اعلان النادي التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من صفوف سيريوس السويدي.

يذكر أن عمر كمال عبدالواحد لن يتم قيده في القائمة الأفريقية بسبب مشاركته مع فريقه السابق فيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.