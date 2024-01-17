مركز البحوث الفلكية عن عيد ميلاد الشمس: عملية تقريبية (فيديو)

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ بحوث الشمس المتفرغ بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كل الأجرام السنوية تدور حول مركز أو حول نفسها أو حول جرم سماوي أخر، مشيرًا إلى أن الأرض تدور حول الشمس كل 365 يومًا، وهذا اليوم يتم تسميته باليوم الأرضي وهذا العام يسمى بالعام الأرضي، وهو نفس الأمر الذي يحدث مع الشمس.

وأضاف "غريب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الأمر يحدث الشمس مع المجموعة الخاصة بها والتي تسمي بالمجموعة الشمسية، وهذه المجموعة تدور حول مركز المجرة الخاصة بها وهي مجرة درب التبانة، حيث تدور حول مركزها مرة كل 250 مليون عام، والتي تسمي بالسنة المجرية أو السنة الكونية.

وتابع، أن هناك أقاويل أن الشمس موجودة منذ 4.5 مليار عام إلى 5 مليار عام، وبالقسمة على 250 مليون عامًا سنجد أن المجموعة الشمسية دارت حول نفسها حوالي 18 إلى 20 لدوران للشمس حول نفسها.

وأردف، أستاذ بحوث الشمس المتفرغ بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا يوجد تقريب أو تحديد لمعرفة عيد ميلاد الشمس، بل إنها عملية تقريبية.