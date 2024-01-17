وكيل تعليم المنوفية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلجان المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفترة الثانية والبالغ عددهم 343 طالب موزعين علي 19 لجنة.

واطمأن الفولي على سير الامتحانات في يومها الأول وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأكد الفولي، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، يتابع على مدار الساعة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، مشدداً على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

في سياق متصل تابع الفولي امتحان الصف الأول الثانوي بذات المدرسة حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية بواقع 173 طالب منهم 143طالب لغة فرنسية ، 30 طالب لغة ألمانية .

وأوضح الفولى، انه لم ترد لغرفة عمليات المديرية أي شكاوي ، وتسير الامتحانات بشكل جيد.