محافظ بورسعيد لأولياء الأمور: "بلاش دروس خصوصية.. وفروا فلوسكم"

طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، بتوفير أموالهم وعدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية قائلا: "بلاش دروس خصوصية.. وفروا فلوسكم".

وأكد محافظ بورسعيد، خلال لقائه بعدد من أولياء الأمور أمام مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات خلال تفقده سير الامتحانات، على أن محافظة بورسعيد بها نشاط غير طبيعي في مجال التعليم، وبورسعيد أول محافظة طبقت "البابل شيت" على الشهادة الإعدادية منذ حوالي عامين والآن العام الثالث على التوالي بجانب مذاكرة أبنائنا من كتاب المدرسة، خاصة أن الامتحان يعتمد على الفهم من كتاب المدرسة وليس الحفظ.

وأضاف: "كتاب المدرسة هو الوحيد الذي ينافس أي مرجع خارجي وهناك حالة رضا بين الطلاب لمستها منهم حول مستوى الامتحان والكتاب المدرسي".