ننشر تفاصيل الاجتماع التحضيري لمنتدى صناعة الأثاث في دمياط

ترأس الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الثلاثاء الإجتماع الأول لفريق منتدى تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط المقرر انطلاقه بالجامعة في الخامس من مارس المقبل .

يأتي ذلك ضمن تعاون مشترك بين الجامعة وعدة جهات تتمثل في أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ومركز بحوث الإلكترونيات وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة والغرفة التجارية بدمياط تماشياً مع توجه الدولة نحو تطوير ودعم صناعة الأثاث.

وقال رئيس جامعة دمياط ان صناعة الأثاث واحدة من أهم الصناعات في مصر واتخذت الدولة عدة إجراءات داعمة لها أهمها إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الأثاث بدمياط وهي أحد المشروعات القومية ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية ومع ذلك تواجه صناعة الأثاث تحديات تتطلب اهتماماً دقيقاً واستراتيجيات فعالة للنجاح.

ناقش الإجتماع المحاور الرئيسية والمرتكزات التي سينطلق منها المنتدى وأهم تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وسبل تطوير الصناعة وتعزيز المستوى التنافسي لها وغزو السوق العالمي .

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر سمرة عميد كلية التجارة والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة والدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية والدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة والدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور محمد شهاب أستاذ الإقتصاد ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أماني مشهور رئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية وكلاً من محمد العرابي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ومسعد الرداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة الأثاث وحسام الدين شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط وسلامة الجحر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة الأثاث ووليد عاشور مدير إقليم الدلتا بمركز تحديث الصناعة وطارق راشد مدير الفروع بمركز تحديث الصناعة ومحمد عزيز وعبير حامد مدير برنامج تصميم وتكنولوجيا الأثاث وأسماء فودة مدير مركز تكنولوجيا الأثاث و هاني حسين وهاجر غنيم