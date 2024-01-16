"الرهائن" أزمة تضع رئيس حكومة الاحتلال في مرمى نيران المجتمع الإسرائيلي.. أكثر من 57% من الإسرائيليين يعتبرون عودة ذويهم أكثر أهمية من الإطاحة بحماس

يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لضغوط متجددة لإعطاء الأولوية للرهائن الإسرائيليين في غزة، حيث يتأرجح بعض أعضاء حكومته الحربية وقادة المعارضة وقطاعات كبيرة من الرأي العام وراء الدعوات لوقف العمليات العسكرية لتمكين إطلاق سراحهم.

وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز، بينما واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي أسابيع من الاحتجاجات من أقارب الرهائن الـ 136 المتبقين، فإن الدعم لوقف الهجوم ضد حماس للسماح بالمفاوضات زاد بشكل كبير في الأيام الأخيرة عبر السياسة الإسرائيلية.

ومع إظهار استطلاعات الرأي العامة حتى الشهر الماضي أن أكثر من 57% من الإسرائيليين يعتبرون عودة الرهائن أكثر أهمية من الإطاحة بحماس في غزة، واجه نتنياهو في نهاية هذا الأسبوع معارضة من داخل حكومته الحربية، وفقًا لشخص مطلع على المناقشات.

وتفاقمت المعضلة التي تواجهها حكومته في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن نشرت حركة حماس الفلسطينية شريط فيديو يظهر ثلاثة رهائن إسرائيليين يناشدون نتنياهو شخصيا.

وقالت نوا أرجاماني، إحدى الرهائن، في الفيديو: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا بينما لا نزال على قيد الحياة".

وزعمت حماس أن الرجلين قُتلا بنيران الجيش الإسرائيلي، وهو ادعاء رفضه الجيش الإسرائيلي، ووصف الفيديو بأنه جزء من “الحرب النفسية” التي تشنها الحركة ضد الرهائن وعائلاتهم.

وقد أصر نتنياهو وقادته الأمنيون، كما فعلوا منذ بداية الحرب، على أن الضغط العسكري المستمر واستمرار الصراع هو وحده القادر على تأمين عودة الرهائن. وقال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم الاثنين: "إذا انتهت الحرب الآن، فإن مصير الرهائن سيكون محددًا لسنوات عديدة - في أسر حماس"، وأضاف: "فقط من موقع القوة يمكننا ضمان إطلاق سراح الرهائن".

وعلى الرغم من الدعم الشعبي المستمر للهدفين الأصليين للحملة والمتمثلين في "تفكيك" حماس وإنقاذ الرهائن، فقد ظهرت تصدعات داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الذي يضم مختلف الأحزاب والذي تم تشكيله لملاحقة الحملة.

وطالب جادي آيزنكوت، وهو سياسي وسطي وقائد عسكري سابق، الحكومة بالبدء في "التفكير خارج الصندوق" وإظهار "الشجاعة" في السعي إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع حماس لإطلاق سراح الرهائن، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وانضم آيزنكوت إلى ائتلاف نتنياهو مع زعيم حزبه بيني غانتس في أكتوبر. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان آيزنكوت وغانتس، اللذان يُنظر إليهما على أنهما أقل تشددا من نتنياهو، سيذهبان إلى حد دعم وقف إطلاق نار مستدام لتمكين إطلاق سراح الرهائن.

ونظم أقارب الرهائن المتبقين مسيرة استمرت 24 ساعة في تل أبيب خلال عطلة نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى مرور 100 يوم على اختطافهم في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأعربت هاجر برودوتش، وهي واحدة من أكثر من 100 رهينة أطلق سراحهم كجزء من وقف مؤقت لإطلاق النار في أواخر نوفمبر، عن مخاوفها الحقيقية بشأن مصير أولئك الذين ما زالوا في الأسر. "136 نعشًا ليست صورة للنصر.

يجب على المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر أن يجعل إطلاق سراح الرهائن على رأس أولوياته وأن يوافق على أي صفقة تعيدهم إلى وطنهم، وقالت أمام حشد من عشرات الآلاف: “لم يعد لديهم المزيد من الوقت”.

وقال يائير لابيد، رئيس أكبر جماعة معارضة في إسرائيل، يش عتيد، لنفس التجمع إن إطلاق سراح الرهائن هدف أكثر إلحاحا من الإطاحة بحماس في غزة.

وتحاول قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، التفاوض على اتفاق جديد "متعدد المراحل" بين إسرائيل وحماس يتضمن هدنة ممتدة، وإطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة المدمرة.

وسيكون الهدف أيضًا استخدام الهدنة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وفقًا لشخص مطلع على المحادثات.

مثل هذا الاتفاق، كما قال الوزراء الإسرائيليون اليمينيون، سيسمح لحماس بالبقاء والخروج من الحرب منتصرة، وهي خطوة يرفضها الوزراء بشكل قاطع.

وهدد كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، وهما سياسيان من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم لنتنياهو، في الأسابيع الأخيرة بإسقاط الحكومة إذا توقف الهجوم ضد حماس.

وكان نتنياهو، الذي تتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، يكره الانفصال عن حلفائه السياسيين من اليمين المتطرف من أجل ضمان بقائه السياسي، لكن في مؤتمر صحفي عقده في نهاية الأسبوع، تحدث رئيس الوزراء عن اعتبارات الأمن القومي الأوسع نطاقا بسبب عدم إحراز تقدم.