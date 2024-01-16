مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالدقهلية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر اليوم الثلاثاء نتيجة حادث تصادم حادث تصادم بخارية كانوا يستقلونها و سيارة ربع نقل، على طريق نبروه كفر بهوت في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل ، على طريق نبروه كفر بهوت ووجود متوفى ومصاب.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفخص تبين مصرع قائد الدراجة النارية ويدعى خالد أحمد محمد عبدالله 16 عامًا، وإصابة مرافقه ويدعى مجدي وليد مجدي.16 عامًا، بجرح قطعي بالرأس، ويقيمان بقرية الدروتين بمركز نبروه حيث تبين أنه أثناء استقلال الشابين دراجة بخارية على طريق بهوت، اصطدمت بهما سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل مدينة نبروه،ط ما تسبب في سقوطهما وحدوث إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما.

وجرى نقل الجثة للمشرحة والمصاب إلى مستشفى نبروه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.