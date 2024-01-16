"أحلام شارع الخرنفش".. البحث عن الذات في رواية جديدة لأحمد يوسف شاهين

أصدرت حديثًا دار نهضة مصر للنشر رواية جديدة بعنوان "أحلام شارع الخرنفش" للأديب أحمد يوسف شاهين.

تتميز الرواية بتنوع ملامحها الاجتماعية والصوفية والبوليسية والعاطفية والفلسفية.

وتدور أحداثها حول شاب يُدعى خالد، وهو ابن عائلة ثرية يرسله والده، رجل الأعمال الكبير، من القاهرة إلى باريس ليعمل كـ "بارمان"، وليتعلم عن الحياة بعيدًا عن أسرته. ومع ذلك، يقع حادث يؤدي إلى وفاة والديه، فيعود خالد إلى القاهرة ليواجه حياة صعبة، ويسعى لاكتشاف ذاته والتخلص من تردده وخوفه وحيرته أمام أسئلة القدر والحياة، يجد نفسه يواجه الصعاب والتحديات التي تركها له والده، ويحاول التغلب على حالة المنتصف أو البين التي لا يستطيع تجاوزها.

يذكر أن أحمد يوسف شاهين هو طبيب وأديب مصري موهوب، عمل مستشارًا ثقافيًّا للسفارة المصرية في ألمانيا والنمسا، وقد صدرت له عدة روايات ناجحة، من بينها: "خلع ضرس" عام 2011، و"ثورة تقفيل مصري" عام 2012، و"ديجافو نمرة تسعة" عام 2014، و"أسيل" عام 2018، و"الخروج من الأرض السودا" عام 2019، و"8 دقائق بعد الغروب" عام 2021.