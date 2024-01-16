القبض على سائقين سرقا مبلغا ماليا من مالك شركة أمام أحد البنوك بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائقين "لهما معلومات جنائية مسجلة" سرقات حقيبة من مالك شركة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية أثناء سيره أمام أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك شركة يفيد بقيام مجهولين بسرقة حقيبة يد منه بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية أثناء تواجده أمام أحد البنوك بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين "لهما معلومات جنائية مسجلة" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال حيال وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.