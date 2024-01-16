النائب نافع عبد الهادي لـ"مصيلحي": أنت وزير فاشل لم حقائبك وأرحل

اتهم النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب وزارة التموين بالفشل في حل كل الأزمات التى تواجه المواطنين .

وقال فى طلب الإحاطة الموجه لوزير التموين اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن وزير التموين فاشل، قائلا “ ياسيادة الوزير حضرتك منتظر إيه لم حقائبك وأخرج من الوزارة الشعب يئن وبيتحسبن عليك، وزير مش عارف يضبط أسعار ولا يحدد أسعار أي سلع وفشل فى توفير كيلو سكر للمواطن”.

وطالب النائب نافع برحيل وزير التموين ورحيل نصف الحكومة وبخاصة وزراء التعليم والصحة والتنمية المحلية.