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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب نافع عبد الهادي لـ"مصيلحي": أنت وزير فاشل لم حقائبك وأرحل

وزير التموين
وزير التموين
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اتهم النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب وزارة التموين بالفشل في حل كل الأزمات التى تواجه المواطنين .
وقال فى طلب الإحاطة الموجه لوزير التموين اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن وزير التموين فاشل، قائلا “ ياسيادة الوزير حضرتك منتظر إيه  لم حقائبك وأخرج من الوزارة الشعب يئن وبيتحسبن عليك، وزير مش عارف يضبط أسعار ولا يحدد أسعار أي سلع وفشل فى توفير كيلو سكر للمواطن”. 
وطالب النائب نافع برحيل وزير التموين ورحيل نصف الحكومة وبخاصة  وزراء التعليم والصحة والتنمية المحلية.

النائب نافع عبد الهادي لوزير التموين انت وزير فاشل لم حقائبك وارحل وزير التموين بفاشل