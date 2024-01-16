نواب لـ"وزير التموين": هناك أزمة ضمير تضرب الوزارة وأدوات الرقابة غائبة

أكد النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين بحاجة إلى تموين، مطالبا بضروة تشديد الرقابة على الأسواق.

وقال أبو الحمد خلال طلب الإحاطة الموجه لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن كيلو السكر وصل فى الأقصر إلى 60 جنيها، بلد السكر فى حاجة إلى السكر.

ومن جانبه قال النائب كمال أبو هليل، هناك أزمات تواجه المواطنين وهناك أزمة غاز، مشيرا إلى أن هناك تلاعبا فى المستودعات، مطالبا بتشديد الرقابة على أنابيب البوتاجاز، مطالبا بترخيص المخابز بالمحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمواجهة وزير التنموين الدكتور علي المصيلحي بـ89 أداة رقابية تشكل طلبات إحاطة وأسئلة.

وقال النائب عربي فؤاد، إن وزارة التموين بدون أداوات وهناك غياب تام لمفتش التموين فى الشارع، مطالبا بضورة إيجاد حلول لأزمات السكر والزيت، منتقدا توزيع وزارة التموين السكر على التجار وكان يجب توزيعه على بطاقات التموين للمواطن البسيط، موضحا أن أدوات وزارة التموين غير كاملة نهائيا .

ومن جانبه قال النائب رمضان أبو حسان فى طلب الإحاطة، إن وزارة التموين كلها أزمات سكر وأرز وأنابيب بوتجاز، مشددا على ضرورة الرقبة الصارمة على الأسواق .

وأضاف النائب عيد حماد، أن هناك أزمة ضمير وليست أزمة مواد غذائية فى الشارع المصري والسكر المدعم أبو 27 جنيها لم يصل للمواطن.