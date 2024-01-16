ads
الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بسرقة حقيبة تاجر بأسلوب الخطف بالظاهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص المتهم بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بالظاهر.

تلقي قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من تاجر خردة يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة حقيبة يد ملكه وبداخلها مبلغ مالي باستخدام دراجة نارية حال سيره بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة و جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية امن القاهرة بسرقة حقيبة يد