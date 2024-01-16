ضبط المتهم بسرقة حقيبة تاجر بأسلوب الخطف بالظاهر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص المتهم بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بالظاهر.

تلقي قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من تاجر خردة يفيد بقيام شخص مجهول بسرقة حقيبة يد ملكه وبداخلها مبلغ مالي باستخدام دراجة نارية حال سيره بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة و جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.