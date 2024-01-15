تنفيذي بورسعيد يوافق على تعديل تخصيص قطعة أرض لبناء مشروع الاسكان الإجتماعي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، على تعديل القرار رقم 534 لسنة 2023، بشأن تخصيص قطعتي الأرض الكائنتين جنوب بورسعيد قبلي منطقة محمد مهران لصالح الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاقامة مشروع اسكان اجتماعي بدلا من المشروع التعاوني.

وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة ستتحمل تكلفة إدخال المرافق إلى مشروع الاسكان من: صرف صحي ومياه وكهرباء وغاز، بتكلفة متوقعة ستتجاوز نصف مليار جنيه.

وأوضح أن هذا المشروع مخصص لمستحقي الاسكان التعاوني (المرحلتين الأولى والثانية)، وذلك بشروط وكراسات جديدة.