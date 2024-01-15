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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقيب الموسيقيين ينعى الملحن وليد عبد العظيم

الملحن الراحل
الملحن الراحل
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نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الملحن وليد عبد العظيم، إذ غيبه الموت اليوم.

وقالت نقابة المهن الموسيقية فى بيان: تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبد العظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .

الملحن وليد عبد العظيم قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا شهيرة مع كبار نجوم الأغنية من بينهم مصطفى كامل، حكيم، عبدالباسط حمودة، دياب، سمسم شهاب.

ومن أبرز أغاني الملحن الراحل: "أنا مش عارفني، مين غيرك فاضلي، الجو هادى خالص، سلفني ضحكتك، الإحساس نعمة" وغيرها من الأغاني.

وليد عبد العظيم الملحن وليد عبد العظيم