حزب المؤتمر: البيان المشترك بين مصر والصين لدعم القضية الفلسطينية تاريخي

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان المشترك بين مصر والصين لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار ورفض انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، قائلا هذا البيان تاريخي وتأكيد على موقف مصر الواضح والثابت والداعم للقضية الفلسطينية

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور يوما بعد يوم مما يستوجب سرعة وقف إطلاق النار وإنفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر معبر رفح.

وشدد حزب المؤتمر، على ضرورة اتحاد كافة دول العالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، ومحاكمته على جرائمه البشعة في حق الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل الصراعات الدائرة في بعض دول المنطقة.