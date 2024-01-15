المطران عطا الله حنا يطالب بوضع حد للاعتداءات المتكررة على دير بئر يعقوب في نابلس

طالب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، الجهات المختصة بوضع حد للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها دير بئر يعقوب في نابلس .

وأشاد “حنا” للدور الذي يقوم به الارشمندريت يوستينوس الذي يحافظ على هذا الدير الارثوذكسي التاريخي والعريق رغما عن كل التحديات .

وأشار “حنا” إلي تضامنه معه والصلاة من أجله لكي يحفظه الله من اي شر .

وفي سياق متصل استقبل المطران عطا الله حنا، صباح اليوم الإثنين، في كنيسة القيامة في القدس القديمة وفدا كنسيا من بريطانيا حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ هذا المكان المقدس مطالبا الكنائس المسيحية في كل مكان بضرورة الدفاع عن القدس المستهدفة في تاريخها وهويتها وطابعها الذي تتميز به .

وقال “حنا ” القدس مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولا يجوز لاحد ان يستأثر بالقدس وان يدعي بأن القدس له وليست لسواه ولذلك فإننا نرفض السياسات العنصرية للاحتلال في القدس والذي يستهدف المقدسيين مسيحيين ومسلمين ويعمل على تهميش حضورهم التاريخي العريق والاصيل في هذه المدينة المقدسة .

طالب “حنا ” الوفد بأن يرفعوا الصوت عاليا مطالبين بنصرة الشعب الفلسطيني وتحقيق امنياته وتطلعاته الوطنية ، فالشعب الفلسطيني يحق له ان يعيش بحرية وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم بعيدا عن الاحتلال وممارساته الظالمة .

وتابع “حنا” : أما ما يحدث في غزة فإنما هي حرب تحمل أبعادا خطيرة وجب العمل والضغط من اجل ان تتوقف لأن أولئك الذين يدفعون فاتورتها هم المدنيون .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ، نطالبكم ونناشد كافة المرجعيات الروحية في العالم بأن تمارسوا ضغوطاتكم على السياسيين في الغرب لكي يكونوا اكثر عدلا وانسانية ولكي يعملوا على وقف هذا العدوان الهمجي الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني .نطالبكم ونناشد كافة المرجعيات الروحية في العالم بأن تمارسوا ضغوطاتكم على السياسيين في الغرب لكي يكونوا اكثر عدلا وانسانية ولكي يعملوا على وقف هذا العدوان الهمجي الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني .

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