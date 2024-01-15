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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. محمد البهواشي: تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية

محمد البهواشي
محمد البهواشي
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قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن الأعوام الماضية منذ عام 2020 وحتى 2023 كانت استثنائية للأحداث والظروف الصعبة التي مرت بها، لافتا إلى أن هذه الأحداث ترتب عليها آثارا اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.

وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه منذ عام 2020 حدث توقفا كاملا في عجلة الإنتاج يعقبها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن 2024 هو عام التحدي والذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيا لتخطي هذه الأزمات المتواترة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مشيرا إلى أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية، لكن الأخيرة هي التي يقع عليها العبء الأكبر من هذه الآثار السلبية.

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