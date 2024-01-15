الصرف الصحي بالإسكندرية: استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على العجمي والعامرية

تشهد مدينة الإسكندرية منذ الأمس تساقط الأمطار، واستمراراً لنوة الفيضة الكبرى التي تضرب طقس المحافظة، وينتج عنها أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

واستمر سقوط الأمطار المتوسطة اليوم الاثنين من الساعات الأولي في الصباح، لتصبح غزيرة علي مناطق العجمي والعامرية، مع تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة التي تحجب أشعة الشمس، وانخفاض في درجات الحرارة 3 درجات مئوية.

وفي بيان أصدره اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أكد فيه استعداد الشركة لكافة حالات الطوارئ والتعامل معها، واستمرار رفع حالة الاستعداد الكاملة بداخل الشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح الأربعاء الماضي وحتي اليوم.

وأكد "نافع" استمرار تواجد أكثر من ١٨٠ سيارة في مختلف المناطق التي يتوقع فيها تجمع مياه الأمطار، وتلقى الشكاوى للمواطنين للعمل على حلها فوراً، وتواجد رؤساء القطاعات، مديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي على التنسيق الكامل الذي يتم بين غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.