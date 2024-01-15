الكنيسة الأرثوذكسية: السيد المسيح يعلمنا في الختان الالتزام بالوصايا الإلهية

قالت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن السيد المسيح يعلمنا في الختان الالتزام بالوصايا الإلهية.

وأضافت الصفحة الرسمية، خلال ما نشرته منذ قليل، أن السيد المسيح لم يأت لينقض الناموس بل ليكمله، مشيرة إلى أن تشبه السيد المسيح بالإنسان في كل شيء ما خلا الخطية وحدها .

الجدير بالذكر يقول الأنبا بنيامين في مقدمة عن الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية، والمنشور علي موقع الأنبا تكلا هيمانوت " تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، بإن عيد الختان هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة التي جاءت في (تك 17 : 9-14) إذ يقول الله: "هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم إبن ثمانية أيام يختتن كل ذكر في أجيالكم.. فيكون عهدي في لحمكم عهدًا أبديًا.. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي".

وتابع بنيامين : من هذه الوصية التي أعطاها الله لأبينا إبراهيم يتضح أهمية الختان كطقس يميز أولاد الله عن بقية الناس الذين في العالم.. ويتضح أيضًا خطورة عدم الختان لأن الأغلف الذي لا يختن يقطع من الشعب أي يحرم من حق البنوة لله التي ينالها المختتن.. لأنه نكث عهد الرب..