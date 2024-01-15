سفير تنزانيا يشيد بالمستوى العلمي والأكاديمى المتميز لجامعة الإسكندرية

أشاد السفير ريتشارد ماكنزو سفير تنزانيا بالقاهرة، بالمستوى العلمي والأكاديمى المتميز لجامعة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه له، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات التنزانية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير التنزاني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتنزانيا، لافتا أن هناك 47 طالبا تنزانيا يدرسون في جامعة الإسكندرية.

أكد حرص دولة تنزانيا على تطوير التعاون المشترك مع الجهات الأكاديمية المصرية بصفة عامة وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة فى مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة فى مختلف التخصصات الأكاديمية.

وفي كلمته أكد الدكتور قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على توطيد سبل التعاون مع الجامعات التنزانية فى المجالات العلمية المختلفة، وتوفير كافة سبل الرعاية والخدمات التعليمية والبحثية المتميزة للطلاب التنزانيين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية تعمل جاهدة علي تطوير وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة بصفة عامة حتي يشاركوا في نهضة بلادهم.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجامعات التنزانية في مجالات المياة والطاقة المتجددة والكهرباء، والاستمرار فى إرسال القوافل الطبية توطيدا للعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين.

شهد اللقاء حضور الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.