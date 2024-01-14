وزير الاتصالات يزور مجموعة من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى أسيوط

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط مقرات مجموعة من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال التعهيد وتصميم الإلكترونيات وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات فى المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فتح قنوات التواصل الدائم مع القطاع الخاص لضمان توافر الكوادر البشرية وكافة السبل اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الاستثمارات، وتشجيع الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية أعمالها فى المحافظات لاسيما الصعيد بما يعزز من الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا فى كافة أنحاء الجمهورية.

وتضمنت الجولة زيارة مقر شركة "أيزون إكسبيرينس" iSON Xperiences الهندية التى تعمل على تقديم تجارب عملاء متميزة للعلامات التجارية العالمية من خلال حلولها المبتكرة وخدماتها المتكاملة. وتمتلك الشركة شبكة عالمية تضم أكثر من 19 دولة و35 موقعا، ويعمل بها أكثر من 18 ألف موظف يخدمون أكثر من 500 مليون عميل عبر أكثر من 40 لغة. وللشركة أربعة مقرات فى مصر يعمل بها أكثر من 3500 موظف مصرى، منهم 50% من النساء و5% من ذوى الهمم. ويعمل بمقر أسيوط نحو 700 موظف يقدمون خدماتهم لتلبية متطلبات السوق المحلى المصرى.

كذلك تضمنت الجولة؛ زيارة شركة إجادة EJADA السعودية المتخصصة فى تقديم الحلول التقنية فى العديد من المجالات، بما فى ذلك: تكامل الأعمال، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وحلول الحوسبة السحابية، وحلول الأمن السيبرانى، وحلول البيانات والتحليلات، وغيرها من الخدمات والحلول التقنية الرائدة فى مجال التحول الرقمى. ويعمل بشركة إجادة فى مصر نحو 1700 موظف منهم ما يقرب من 50 موظف فى فرعها بأسيوط من خريجى الجامعات المصرية والبرامج التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتقوم الشركة بتصدير أغلب خدمات فرع أسيوط للسوق السعودى، وتعتزم الشركة التوسع فى مدينة أسيوط ومواصلة الاستثمار فى السوق المصرى.

كما قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد بزيارة شركة "برايت سكايز" Brightskies الرائدة فى تصميم البرمجيات والأنظمة المدمجة، ويعمل بالشركة نحو 420 موظف. وتستهدف الشركة مضاعفة عدد العاملين للوصول إلى 800 موظف على أن يتم تعيين 90 موظف فى مقر أسيوط خلال عام 2025.

كذلك شملت الجولة زيارة مقر شركة "سويفت أكت" SwiftAct المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات المختلفة حيث تعمل الشركة فى العديد من المجالات التكنولوجية ومنها الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء. وقد قامت الشركة بتوسيع عملياتها من خلال افتتاح فروع لها فى الولايات المتحدة وألمانيا ومصر. ويعمل بالشركة 100 موظف في مصر منهم 12 في مقر أسيوط ومستهدف زيادة عدد العاملين إلى 200 موظف على أن يتم تعيين 60 موظف في أسيوط في 2025.

وخلال الجولة استمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح حول منظومة العمل داخل الشركات والحلول التى توفرها لخدمة عملائها فى الأسواق المحلية والعالمية. ودار حوار بين الدكتور عمرو طلعت ومسئولى الشركات حول متطلبات الشركات من الكوادر البشرية وخططها للتوسع فى أعمالها وخلق المزيد من فرص العمل للشباب فى محافظة أسيوط.

وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على خلق فرص عمل متميزة للشباب فى مجال التكنولوجيات المتقدمة بكافة أنحاء الجمهورية لاسيما الصعيد، وتنمية صناعة التعهيد فى مختلف المحافظات بهدف تعظيم استفادة الشركات وقطاع الأعمال من وفرة الكوادر الشابة والمهارات بتلك المحافظات بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد، وزيادة الصادرات الرقمية لمصر، مشيرا إلى جهود الوزارة لتوفير المناخ الداعم لنمو استثمارات الشركات المحلية والعالمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير الكفاءات المتخصصة اللازمة لتشجيع الشركات على تنمية أعمالها الموجهة لتصدير الخدمات الرقمية للخارج انطلاقا من محافظات الصعيد؛ موضحا أن مصر تعد واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود الأمر الذى أثمر عن زيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 6.2 مليار دولار فى 2023 صعودا من 4.9 مليار دولار فى 2022 بنسبة نمو 26%.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن كفاءة الشباب والتكلفة التنافسية تعد من أبرز العوامل الجاذبة للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى محافظات الصعيد؛ معربا عن سعادته بوجود شركات تقدم خدمات تكنولوجية عالية القيمة من محافظات خارج القاهرة والإسكندرية.

وعقب زيارة الشركات؛ قام الدكتور عمرو طلعت واللواء عصام سعد بزيارة مركز إبداع الإلكترونيات بمبنى الإبداع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الذى يضم مجموعة من المعامل التكنولوجية وهى معمل تطوير أنظمة انترنت الأشياء والروبوتكس، ومعمل تصنيع وتجميع الدوائر الالكترونية، ومعمل التصنيع الرقمى وعمل النماذج الأولية. ويقدم المركز خدمات لكافة القطاعات مثل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ويعمل المركز كمحفز لبيئة أعمال إبداع الالكترونيات والنظام الايكولوجى لهذه الصناعة الواعدة حيث يتم من خلاله التعاون مع الجامعات لدعم مشروعات الطلاب ومشروعات التخرج وتوفير تدريب عملى لطلبة الجامعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات للصناعة فضلا عن إقامة المسابقات وتنظيم أنشطة للربط بين المجتمع الأكاديمى والصناعة.

وفى ختام جولته قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد بزيارة مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" الذى يقوم بتصنيع التليفونات المحمولة واللوحات الأم للعديد من المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية. ويعد المصنع المقام بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط من التخصصات النادرة فى المنطقة التى تقوم بتوفير منتجات إلكترونية محلية الصنع للسوق المصرى كما أنه يقوم بالتصدير ولديه خطط للتوسع فى الأسواق الأفريقية. ويعمل بالمصنع أكثر من ٣٠٠ مهندس وفنى وعامل من أسيوط.