الوحدات المحلية بأسوان تواصل جهودها لإزالة التعديات

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 10 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2600 م2 بناحية مجلس قروى بلانة والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وهى عبارة عن مبانى بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال رفع المخلفات من الترعة المحطة لتوسيع الطريق والمدخل الشرقى حيث تم رفع أكثر من 70 طن من المخلفات، كما تم تنفيذ أعمال تسوية طريق وادى عبادى / مرسى علم بالجهود الذاتية.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بقيادة سيد مدنى تنفيذ أعمال رفع مخلفات الأشجار والكنس وتراكمات الرمال بالعديد من الشوارع والطرق وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والحدائق والجهات المعنية.

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