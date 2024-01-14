الملكة رانيا: أهل غزة يعدون كل لحظة في انتظار انتهاء الكابوس المروع

قالت قرينة العاهل الأردني الملكة رانيا العبد الله، اليوم الأحد، إنّ العالم قد يكون يعد الأيام، لكن أهل قطاع غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع.

وكتبت الملكة منشورا عبر منصة "انستجرام"، بعد مرور مئة يوم منذ بدء الحرب على غزة، قالت فيه "مع كل ثانية تمر، تصبح غزة موطنا لمزيد من الأطفال اليتامى، والآباء والأمهات المكلومين، ومبتوري الأطراف، والرضع المحاصرين تحت الأنقاض، والطواقم الطبية التي تعمل حتى الاستنزاف والصحفيين الذين يخاطرون بكل شيء لبث الحقيقة للعالم".

وتساءلت: "مع كل ثانية تمر، نستمر بالتساؤل: كم يومًا آخر سيمضي قبل وقف إطلاق النار؟ (الآن) هي الإجابة الوحيدة المقبولة قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا إلى الأبد".