تدريبات خاصة لتجهيز حراس الزمالك خلال فترة توقف الدوري

خاض محمد عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين حراس الزمالك، تدريبات بدنية قوية على هامش مران اليوم الأحد بمقر النادي الأبيض في ميت عقبة .

وحرص مدرب حراس الزمالك على خضوع الحراس لفقرات فنية خاصة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة .

ويتواجد من حراس الزمالك في قائمة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، الحارس محمد صبحي، بينما لم ينضم عواد للقائمة .

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك على محمد عواد كحارس الأول نظرا لما يمتلكه من خبرات مع الفريق الأبيض، بينما يأتي محمد صبحي في المرتبة الثانية وواجه انتقادات كبيرة من قبل الجماهير عندما شارك في المباريات، فضلا عن أزمة خروجه للسهر ليلة مباريات زد.