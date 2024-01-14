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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مجدي راسخ وآخرين في قضية الاستيلاء علي مليار جنيه

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك ونجل الرئيس الراحل حسني مبارك و2 آخرين في الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز لجلسة الدور الثاني من فبراير

وكشف قرار الإحالة أن تم إحالة كل من محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق لمحكمة الجنايات، بتهمة  الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة

تأجيل محاكمة مجدي راسخ قضية الاستيلاء مليار جنيه