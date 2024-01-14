سامح شكري: مصر متمسكة بإنهاء الهجوم العسكري على غزة ورفض التهجير

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر مستمرة في الرفض الكامل للتهجير بالنسبة لأهالي غزة، ومتمسكة بوقف إطلاق النار الفوري، وإنهاء الهجوم العسكري على غزة وتوفير المساعدات بشكل كبير، موجها الشكر لدولة الصين على دعمها لقرار مجلس الأمن الذي يتيح للأمم المتحدة أن تكون المسؤلة عن التحقق من المساعدات لتسريع الدخول لقطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصيني نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر متمسكة بالدفاع عن أساس القضية الفلسطينية وهي حقوق الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويجب تحديد موعد محدد لذلك ما يحقق الاستقرار والأمن والسلام لكل شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة ليست وليدة وقت قريب ولكنها وليدة احتلال قائم لسنوات عديدة، ولم تسفر المفاوضات والمسارات عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقد حان الوقت لإنهاء العنف الذي يؤثر على شعوب المنطقة والاستقرار الدولي.