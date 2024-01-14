برلمانية مستقبل وطن توافق مبدئيا على إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية بمجلس النواب ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يأتي تمشيا مع الدستور المصري وهو التزام دستوي طبقا للمادة 27 من الدستور، والتي تؤكد علي أن النظام الاقتصادي يهدف الي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية الشاملة والمستدامة والعمل علي تشجيع الاستثمار ومن هنا كانت أهمية العمل علي انشاء الجهاز المشار اليه بمشروع القانون.

جاء ذلك في كلمة للقصبي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقال القصبي ان أهمية انشاء الجهاز من اجل إدارة الأموال التي تؤل ملكيتها الي الدولة للعمل علي تنميتها والاستفادة العظمي منها والعمل علي دمج العديد من الكيانات والمنشأة بقوانيين وتشريعات او قرارات خاصة في كيان واحد من خلال تشريع بانشاء الجهاز لتعظيم الاستفادة ولدعم خزانة الدولة لمواجهة الأعباء الجسمية التي تقع علي عاتقها .

ووافق القصبي علي مشروع القانون ودعا النواب للموافقة علية.

