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الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها بصورة جماعية في منتصف تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وزاد راس المال السوقي بنحو 29 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

 وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 25,860.86 نقطة، كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 6,122.9 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 2.42% ليصل إلى مستوى 8,684.86 نقطة.       

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.42%، مسجلا 11,019.61 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.49%، ليصل إلى مستوى 31,444.2 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 2.69% وصولا لمستوى 5,009.07 نقطة.

 

البورصة منتصف التعاملات