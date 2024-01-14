البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها بصورة جماعية في منتصف تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وزاد راس المال السوقي بنحو 29 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 25,860.86 نقطة، كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 6,122.9 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 2.42% ليصل إلى مستوى 8,684.86 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.42%، مسجلا 11,019.61 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.49%، ليصل إلى مستوى 31,444.2 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 2.69% وصولا لمستوى 5,009.07 نقطة.