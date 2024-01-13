ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتقدم على مونزا بثنائية بالشوط الأول

مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان ومونزا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق إنتر ميلان على مضيفه مونزا بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب يو باور، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ الإنتر اللقاء، باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، حتى نجح في الدقيقة 12 بتسجيل أول الأهداف عن طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني في الدقيقة 14 من صناعة فيديريكو ديماركو، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح النيراتزوري.

يحتل إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف، بينما يأتي مونزا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 25 نقطة.

وخاض إنتر ميلان المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - باستوني

خط الوسط: دارميان - باريلا - تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - ديماركو

في الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

انتر ميلان مونزا الدورى الإيطالى مباراة إنتر ميلان ومونزا لاوتارو مارتينيز