الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتقدم على مونزا بثنائية بالشوط الأول

تقدم فريق إنتر ميلان على مضيفه مونزا بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب يو باور، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ الإنتر اللقاء، باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، حتى نجح في الدقيقة 12 بتسجيل أول الأهداف عن طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني في الدقيقة 14 من صناعة فيديريكو ديماركو، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح النيراتزوري.

يحتل إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف، بينما يأتي مونزا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 25 نقطة.

وخاض إنتر ميلان المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - باستوني

خط الوسط: دارميان - باريلا - تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - ديماركو

في الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.