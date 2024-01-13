باير ليفركوزن يعزز صدارته للدوري الألماني بفوز صعب على أوجسبورج

عزز فريق باير ليفركوزن، صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، مساء اليوم السبت، بفوز صعب على مضيفه أوجسبورج بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دبليو دبليو كي أرينا، في إطار منافسات الجولة 17 من مسابقة البوندسليجا.

واصل باير ليفركوزن تقديمه لموسم استثنائي بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، حيث أبعد بايرن ميونخ عن قمة ترتيب الدوري الألماني، الذي سيطر عليه البافاري في السنوات الأخيرة.

وخطف ليفركوزن فوزه خارج الديار بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أحرز ازيكويل بالاسيوس الهدف في الدقيقة 90+4 من صناعة أليخاندرو جريمالدو.

وأصبح باير ليفركوزن بقيادة ألونسو، أول ناد وأول مدرب في تاريخ الأندية الألمانية، لا يخسر في أول 26 مباراة في الموسم في جميع البطولات.

بتلك النتيجة، حافظ باير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف وللأخير مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.