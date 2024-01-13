أمم أفريقيا 2023.. الركراكي عن ترشيح منتخب المغرب لحصد اللقب: الواقع هو الملعب

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن ترشيح منتخب بلاده لحصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق مساء اليوم السبت في كوت ديفوار.

وأكد الركراكي أن لاعبي منتخب المغرب لديهم حماس قوي لتحقيق لقب البطولة، وذلك في تصريحات لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي لكرة القدم).

وقال الركراكي، إن الأجواء حارة للغاية في مدينة سان بيدرو، التي يقيم بها المنتخب المغربي، ولكن الجامعة الملكية المغربية، وضعتهم في أفضل ظروف ممكنة، سواء عن طريق الفندق وملاعب التدريب.

وأضاف مدرب أسود الأطلس، أن منتخب المغرب يعلم ماذا يعني الضغط ويتعايش معه، موضحًا أن هناك جمهور كبير خلفه وعليه عدم إحباط هذه الجماهير.

وتابع أن الحديث الآن عن المرشح لحصد لقب كان 2023 لا يعني شيئًا، فإن الواقع هو الملعب، وعلى المنتخب المغربي أن يكون في المستوى، واللاعبون متحمسون للبحث عن اللقب.

ووجه الركراكي الشكر للجماهير المغربية، مشيرًا إلى أن أسود الأطلس يشعرون بدعمهم وتطلعاتهم، ويرغب في عيش نفس مشاعر المونديال.

وواصل، أنه يريد أن دعمهم كما فعلوا دائمًا، مؤكدًا أنهم سيدفعون اللاعبين لتقديم الأفضل وأنهم سيحضرون بكثافة في كوت ديفوار.

وأردف الركراكي، أن أهم شيء في مواجهة سيراليون الودية هو عدم فقدان أي عنصر، ولفت بأنه وضع بعض الأمور في سياقها.

وأتم مدرب منتخب المغرب، أن الكل يعلم أن المباراة الثانية ستلعب في الخامسة عصرًا بالتوقيت المغربي، (مباراة تنزانيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، لذا يجب الانسجام رغم أنها ظروف صعبة.

ويشارك منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، وزامبيا.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة تنزانيا، بعد تحقيقه لإنجاز عربي وأفريقي تاريخي غير مسبوق، بالتأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.