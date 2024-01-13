تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة ونقلهم إلى مستشفى أسوان

تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة أسوان، لتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الشرطة بالواقعة وجارى التحقيق ومعرفة سبب التسمم.

بدأت الواقعة، عندما استقبلت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، 5 حالات من أسرة واحدة، تظهر عليهم أعراض قيئ وإسهال، ويشتبه تعرضهم لتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم حجزهم بالمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أن المصابين الخمسة، هم: "أميرة حامد محمدين، 41 سنة، عز الدين إسماعيل عبد الله، 35 سنة وشقيقته روضة إسماعيل، 17 سنة، وفارس جمال أحمد عبد الله، 13 سنة وشقيقته فاطمة جمال، 6 سنوات"، والخمسة مقيمين بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.