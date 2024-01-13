الغد: جرائم إسرائيل وتورطها في تردي الأوضاع الخدمية والإنسانية موثقة

أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، أن الادعائات الكاذبة من الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، والتي أقحمت باسم بمصر، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن جرائم إسرائيل وتورطها في تردي الأوضاع الخدمية والإنسانية موثقة وهو أمر يعلمه القاصي والداني، موضحا أن مصر لم تغلق المعبر من جانبها لحظة واحدة، وأن الدولة المصرية، كانت ومازالت وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

وأوضح مصر قدمت أكثر من 80 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن منذ بداية الأزمة، بمساعدات منظمات المجتمع المدني، كما أنها سعت منذ اللحظة الأولى للأزمة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات، فضلا عن توفير ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى سكان القطاع.

ولفت إلي أن مصر ليست طرف في اتفاقية المعابر التي تم توقيعها في عام 2005، بين السلطة الفلسطينية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية برعاية أمريكية وفي وجود الاتحاد الأوربي، والتي من شأنها تنظيم آلية عمل المعابر.