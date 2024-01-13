محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة ملحمة التطوير والتجميل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، فى إطار إستعدادات محافظة أسوان للاحتفال بعيدها القومى الـ 53 ، بالمتابعة الميدانية لملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها عروس المشاتى ، فضلاً عن المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام .

وخلال الجولة التفقدية التى رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والهيئة العامة للطرق والكبارى والحدائق ، أكد السكرتير العام المساعد أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان تم المرور على أعمال رفع كفاءة طريق المطار وصولاً إلى مكتبة مصر العامة حيث تم التوجيه لتكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار ، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة ، وكذا رفع كفاءة الأنترلوك .

لفت عبدالشافي إلى أنه تم التكليف لسرعة إستكمال التجهيزات الجارية بمحيط وداخل مكتبة مصر العامة ، وكذا تجهيز لوحات تحمل الهوية البصرية على جدران المكتبة ، وذلك تمهيداً لافتتاحها باعتبارها تمثل إضافة مهمة وصرح تنويرى ومنارة ثقافية وفنية وعلمية للمحافظة.

IMG-20240113-WA0022

IMG-20240113-WA0020

IMG-20240113-WA0019

IMG-20240113-WA0021